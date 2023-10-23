В Центральном районе Новокузнецка образовалась огромная свалка

Как пишет издание «Vse42.ru» , мусор с улицы Фестивальной, 3а не вывозят уже около двух недель.

Жители одной из многоэтажек в городе Новокузнецк пожаловались на гору мусора, которая появилась из-за того, что его уже пару недель просто не вывозят. Известно, что это произошло из-за собственников соседних домов, которые заблокировали проезд мусоровоза к их контейнерной площадке – он не может проехать.

В социальных сетях уже появились кадры с разбросанным мусором. По словам новокузнечанки, «ул. Фестивальная, 7а сделали парковку с обратной стороны дома, ул. Ермака, 10 перегородили дорогу гравием, чтоб машины не приезжали».

Из-за этого местная жительница решила обратиться к властям. Она просит принять соответствующие меры, чтобы устранить возникшую проблему со свалкой во дворе, которая образовалась из-за конфликтной ситуации между соседними домами.

Если же проблема останется, то это может привести к самым разным последствиям, которые негативно повлияют на самих жителей. Например, мусор может разлететься по всему двору и создать неудовлетворительную экологическую обстановку.