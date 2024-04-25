В Центральный парк Щелково вернули контейнер для пластиковых крышек

В Центральном парке Щелково установили контейнер для пластиковых крышек.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал, как в городе успешно удалось реализовать одновременно два проекта — благотворительный и экологический.

«Благотворительный фонд «География добра» в прошлом году открыл в Щелковской юношеской библиотеке первый в Московской области экологический центр «Добрый Пластик». Здесь экология пересекается с благотворительностью. Эти два направления пользуются особой популярностью среди наших жителей и приносят ощутимые плоды. Деятельность центра направлена на просвещение подрастающего поколения и помощь нуждающимся», — рассказал Андрей Булгаков.

Инициатором установки контейнера выступил Благотворительный фонд «География добра». Проект реализовали в рамках образовательно-экологической программы «Добрый пластик». Контейнер расположен на входе в парк со стороны улицы Шмидта.

Крышки собирают с целью доставки в пункт переработки вторсырья. Вырученные деньги направляют на помощь подопечным фонда. Таким способом уже удалось оказать помощь нескольким юным жителям Щелково.

Ранее мы сообщали, что в городе активно работают над отловом бездомных животных.