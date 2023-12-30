В центре Белгороде ревет сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытие

Опасность повторной бомбардировки со стороны Украины сохраняется. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях призвал жителей немедленно переместиться в укрытия.

В настоящее время в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, еще трое ранены после обстрела ВСУ центра Белгорода.

Напомним, в районе 15 дня по мск украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор. Других подробностей пока не приводится.