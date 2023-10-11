В центре Екатеринбурга иномарка вылетела на тротуар и упала с моста

Стало известно, что ночью в среду, 11 октября 2023 года, произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один автомобиль упал с моста. Об этом пишет сайт aif.ru . На данный момент выясняются все обстоятельства данного инцидента.

Сообщается, что в городе Екатеринбург на проспекте Ленина столкнулись два автомобиля – BMW и Mercedes. Последний вылетел на тротуар, наехал на пешеходные ограждения, а затем и вовсе упал с моста. В этой машине находился один человек – сам водитель

В BMW же сидела семья из 4-х человек, которая живет в Краснодарском крае. На данный момент медики осматривают одного взрослого и двух несовершеннолетних. Также они оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Сейчас проводятся работы по установке личностей участников аварии, а также проверка водителей на наличие алкоголя в организме.