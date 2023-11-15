В центре Городского округа Пушкинский поставили удобные остановки

Кроме того, старые остановки здесь заменили новыми, более комфортными. В микрорайоне Дзержинец вместо тесных павильонов установили просторные сдвоенные, что особенно удобно во время дождя: места под крышей хватит всем.Директор МКУ «Пушгорхоз» Николай Михайлин отметил, что в общей сложности в центре Городского округа Пушкинский переоборудовали шесть остановок. Но учитывая, что павильоны сдвоенные, их потребовалось 12. Кстати, на остановке напротив мемориального комплекса «Скорбящая мать» раньше павильона не было вообще: для пассажиров была оборудована только посадочная площадка.

Старые конструкции тоже еще будут использоваться в Городском округе Пушкинский. Их уже обновили и установили в других местах, где также недавно проходил ремонт: на улице Текстильщиков, Добролюбова, Институтской. Николай Михайлин объяснил, что здесь пассажиров не так много, как в центре, поэтому небольших павильонов достаточно.