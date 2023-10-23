В центре Иркутска за ночь произошла серия пожаров в нежилых деревянных домах

Информацией об этом также поделились в пресс-службе ГУМЧС по региону. Ведомство опубликовало данные на своей странице в социальных сетях. Там же сообщается о том, что четыре деревянные постройки, расположенные в центре Иркутска, вспыхнули в ночь на 23 октября.

Сообщение о первом возгорании на Байкальской поступило примерно в 12 часов ночи. Около 01:00 огонь заметили на улице Седова. Сразу после этого пожарные буквально на своих двоих дошли до другого пожара на улице Красных Мадьяр. Ну а спустя некоторое время огонь вспыхнул в нежилой постройке на Кожова.

Известно, что пострадавших в результате этого не было. Трагедии удалось избежать благодаря слаженности пожарных и бдительности соседей. Как пишет «Газета.ру», на всех пожарах были обнаружены следы нефтепродуктов. Вероятно, дома специально подожгли.