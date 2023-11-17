В центре Москве преступники открыли стрельбу и скрылись с крупной суммой денег
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Двое неизвестных открыли стрельбу рядом с отделением банка и ограбили мужчину, сообщает источник SHOT.
Преступники совершили налет на Краснопресненской улице. Сделав несколько выстрелов, они вырвали у мужчины сумку с деньгами и похитили порядка 300 млн рублей.
Злоумышленники скрылись с места на «Мерседесе». Полиция ведет поиск грабителей, объявлен план «Перехват».
По данным канала, от стрельбы пострадал один человек.