В центре Москвы горит отель Holiday Tagansky

Как передает SHOT, огонь вспыхнул по-началу на третьем этаже здания Holiday Tagansky на Симоновском Валу в одном из гостиничных номеров.

Отмечается, что по тревожной кнопке на место были сразу вызваны экстренные службы столицы. В настоящее время пламя не утихает. Спасателями проводится эвакуация постояльцев и персонала гостиницы.

«Из окна валит густой дым. Постояльцев гостиницы сейчас будят и эвакуируют, на место выехали пожарные», - приводится в публикации.

Данных о пострадавших в ходе возгорания пока не поступало. Причины возникновения пожара не уточняются.