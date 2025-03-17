На севере Москвы столкнулись сразу семь автомобилей
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На севере столицы произошло столкновение семи транспортных средств. Обстоятельства аварии выясняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.
В главном управлении пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.
«По предварительным данным, в районе улицы Новая Башиловка произошло несколько мелких ДТП с участием семи транспортных средств», — сказали в ведомстве.
В ведомстве сообщили, что сотрудники ГИБДД в данный момент выясняют все детали произошедшего. Движение в районе ДТП не ограничивалось.
Напомним, Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект распоряжения, направленного на усиление контроля за состоянием водителей на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ. Этот документ может быть введён в действие с 1 сентября. Об этом сообщил Анатолий Выборный.