На севере Москвы столкнулись сразу семь автомобилей

На севере столицы произошло столкновение семи транспортных средств. Обстоятельства аварии выясняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

В главном управлении пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.

«По предварительным данным, в районе улицы Новая Башиловка произошло несколько мелких ДТП с участием семи транспортных средств», — сказали в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что сотрудники ГИБДД в данный момент выясняют все детали произошедшего. Движение в районе ДТП не ограничивалось.

Напомним, Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект распоряжения, направленного на усиление контроля за состоянием водителей на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ. Этот документ может быть введён в действие с 1 сентября. Об этом сообщил Анатолий Выборный.