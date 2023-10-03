В центре Москвы у здания ТАСС водитель иномарки сбил иностранную девочку

Как сообщил один из корреспондентов ТАСС , в центре столицы на Леонтьевском переулке водитель на легковой машине наехал на несовершеннолетнюю иностранку, пока та переходила дорогу.

Стало известно, что в центре Москвы пострадал несовершеннолетний подросток – девочка-иностранка 15-17 лет. Когда она переходила дорогу, ее сбил водитель иномарки. Однако он не скрылся с места происшествия, а, наоборот, решил помочь пострадавшей, вызвав сотрудников скорой помощи и полиции.

Судя по предварительной информации, у девочки повреждена нога. На данный момент ей помогают медики. А правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств данного инцидента.

Дорожно-транспортные происшествия случаются практически каждый день, и никто не застрахован от такой трагедии. Однако, количество подобных случаев можно минимизировать, если помнить о правилах дорожного движения. Их должны соблюдать не только пешеходы, чтобы обезопасить свою жизнь, но и водители.