В центре Москвы водитель сбил девушку на самокате и насильно запихнул ее в свой автомобиль

Предварительно известно, что пострадавшая проехала на красный сигнал светофора. Девушка на какое-то время от удара об автомобиль (это оказался джип «Мерседес Гелендваген») потеряла сознание.

Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел на Трубной площади Москвы. По словам очевидцев ДТП, водитель иномарки вместе со своим пассажиром не растерялись и посадили сбитую девушку в машину после аварии, хотя она была от этого не в восторге.

«Видно, что девушку сбил. Девушку — в машину. Неизвестно, что там со спиной. Тут же засунули», — рассказал очевидец аварии Андрей.

По его словам, находившиеся рядом люди просили молодых людей вызвать пострадавшей скорую, но они поступили по своему. Подробности произошедшего уточняются.