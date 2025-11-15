В центре Ногинска внезапно опустел главный торговый комплекс

В Ногинске вечером 15 ноября была проведена экстренная эвакуация людей из торгового центра «Богородский». Посетители и сотрудники покинули здание после поступления сообщения о возможном размещении подозрительного предмета, сообщает REGIONS .

Очевидцы сообщили, что помещения торгового комплекса и прилегающая территория были полностью освобождены. В городе точкой сбора людей стала Фонтанная площадь, расположенная рядом с ТЦ.

Оперативные службы приступили к проверке информации о возможной угрозе. По предварительным данным, пострадавших нет, сведения о материальном ущербе отсутствуют.

Поздее выяснилось, что это была ложная тревога. Оцепления нет, охранные службы и экстренные службы никаких опасных предметов не обнаружили.

