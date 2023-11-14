В центре охраны материнства и детства Подмосковья перешли на новый метод лечения мочекаменной болезни

В Московском областном центре охраны материнства и детства начали использовать новый метод лечения мочекаменной болезни. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Речь идет о новом виде лечения заболеваний у детей — лазерной литотрипсии. Врачи через естественные мочевыделительные пути вводят камеру с лазерной установкой, находят камень в почке и лазером разрушают его.

По словам врачей, этот метод не так травматичен, как полостная операция. Переход на современный метод лечения стал возможен благодаря установке нового хирургического лазерного аппарата. Стоимость оборудования составила около шести миллионов рублей.

С помощью нового оборудования врачи центра провели уже шесть малоинвазивных операций.