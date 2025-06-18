В Центре поддержки участников СВО Городского округа Серпухов состоялся урок мужества
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
17 июня в серпуховском Центре поддержки участников СВО и членов их семей прошел урок мужества для юношей и девушек, отдыхающих в лагере при Центре профориентации и трудоустройства молодежи.
Встреча с военнослужащими дала юным участникам уникальную возможность услышать о реальной жизни и службе в зоне боевых действий непосредственно от тех, кто там находится.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В мероприятии присутствовали заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Городского округа Серпухов Александр Худобкин, доброволец с позывным «Ровный», выполняющий свою задачу в районе Курска, медицинский доброволец с позывным «Сова», оказывающая помощь пострадавшим в госпитале, военнослужащий Альберт, а также директор центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.
Участники рассказали о своем опыте, о задачах, которые им приходится решать, и о распорядке дня в зоне СВО, отвечая на все вопросы, которые задавали ребята. Данное общение помогло подросткам сформировать полноценное представление о том, как проходит жизнь на передовой.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Ребята подготовили письма для военнослужащих, находящихся на передовой, выразив в них слова поддержки и благодарности. Это стало одним из способов оказать моральную поддержку военнослужащим и напомнить им о тех людях, ради которых они выполняют свой долг.
Для оказания помощи военнослужащим, расположенным в Курской области, различные организации Городского округа собрали и передали добровольцу с позывным «Ровный» гуманитарную помощь, которая будет доставлена им в Курскую область.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
«Бойцы очень признательны всем жителям городского округа Серпухов за письма, за посылки, собранные силами жителей и общественных организаций. Потому что все эти «расходники», как мы их называем, очень нужны и очень быстро заканчиваются. А письма позволяют снизить эмоциональную напряженность, позволяют нам хотя бы ненадолго ощутить себя дома. И конечно, они очень сильно поднимают боевой дух и дают нам мотивацию», — рассказал доброволец с позывным «Ровный».