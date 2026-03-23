В центре Ставрополя развелось много крыс и голубей из-за подкармливателей

Центральные улицы Ставрополя стремительно теряют статус культурного пространства: улицы Мира, Дзержинского и Морозова заполонили крысы и голуби, пишет интернет-издание «Блокнот».

По информации местных жителей, грязь на улицах разводят местные любители подкармливать птиц. Из-за них территории превращаются в мусорные свалки.

На юге города, на улице Тухачевского, уже появилась табличка с запретом на кормление голубей. Там местные житель ссылаются на статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая касается несанкционированного размещения отходов.

По сути, кормление птиц приравнивается к засорению территории. За первое нарушение грозит штраф до 3 тысяч рублей, за повторное — до 5 тысяч рублей.

Однако в Ставропольском крае пока нет своих правил, которые бы прямо запрещали кормление голубей. По словам юриста Ольги Ошкиной, регионы могут вводить такие ограничения самостоятельно.

Экологи и зоозащитники, в свою очередь, напоминают, что подкормка птиц на оживленных улицах приводит к перенаселению, распространению болезней и антисанитарии. Пока местные власти не приняли системных мер, жителям остается надеяться на собственную сознательность.

