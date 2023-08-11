В Центробанке РФ предсказали возможность повторения кризиса 2008 года

Об этом пишет РИА Новости. Эксперты ЦБ прогнозируют, что Российская экономика может столкнуться с дополнительным усилением санкционного давления, а также снижением спроса и цен на нефть на фоне рецессии в крупнейших экономиках мира.

Согласно предостережению Центробанка, перспективы российской экономики при критическом варианте развития выглядят сложными, с ожидаемым снижением на протяжении двух лет. Прогнозируется, что восстановительный рост может начаться лишь в 2026 году, с ожидаемым темпом роста в два-три процента. Более стабильный рост ожидается за пределами прогнозируемого периода.

Инфляционные ожидания также вызывают тревогу при таком варианте развития событий. Центробанк прогнозирует, что в 2024 году инфляция может достигнуть 11-13 процентов. Для управления инфляцией, ключевая ставка ЦБ ожидается в диапазоне 12,5-13,5 процента годовых.

Дополнительно, в 2025 году Центробанк планирует проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем было предусмотрено в базовом сценарии. Эти меры планируются в контексте осложнения экономической ситуации и угрозы возможных финансовых рисков.

Предупреждение и прогноз Центробанка подчеркивают нестабильность мировой экономической обстановки и важность адекватных мер для обеспечения стабильности и устойчивости российской экономики в сложных условиях. Однако необходимо понимать, что все это лишь один из возможных сценариев развития событий, которые могут и не наступить.