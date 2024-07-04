В Цибино г.о. Воскресенск по просьбе участника СВО благоустроили дорогу

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин в ходе выездной администрации поручил помочь земляку, участнику спецоперации Станиставу Семенову. Мужчина обращался по поводу ремонта дороги в деревне Цибино и его просьбу удовлетворили в полном объеме.

В Воскресенске помогли еще одному бойцу спецоперации после выездной администрации, состоявшейся 19 июня в городе Белоозерский. В ходе обсуждений Станислав Семенов обратился к главе округа с просьбой о благоустройстве дороги, так как ее состояние не позволяло ему проехать на коляске. В ней мужчина оказался, получив тяжелое ранение во время службы.

Обновление дороги проводят по всем современным нормам безопасности и качества. Бригады уже завершают все необходимые работы, отремонтирован почти один километр. Станислав Семенов отмечает, что стало гораздо удобнее передвигаться по привычному маршруту.

«Сейчас я хочу выразить ему свою благодарность, Алексей Валерьевич свое обещание выполнил. У нас сделали дорогу, я очень доволен результатом. Теперь я могу на коляске добраться до магазина», – рассказал Станислав Александрович.

Отметим, что формат выездной администрации хорошо себя зарекомендовал в Воскресенске. Это позволяет муниципальным властям оперативно реагировать на просьбы жителей, решать многие ситуации на месте или брать их на более глубокое рассмотрение. В ходе таких встреч не оставляют без внимания и вопросы о поддержке участников спецоперации и их близких. Они также могут обратиться в местный Центр поддержки участников СВО и их семей в Воскресенске.