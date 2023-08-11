В ЦИК России сформировали ТИК дистанционного электронного голосования

В Центральной избирательной комиссии России сформировали территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования. Об этом говорится в сообщении Мособлизбиркома.

Отмечается, что в состав ТИК были включены шестнадцать человек. В их числе – представители политических партий и общественных палат.

Олег Артамонов был назначен на пост председателя ТИК. Его кандидатуру предложила Общественная палата РФ.

Первое организационное заседание ТИК ДЭГ запланировано на двадцать четвертое августа.

В период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.