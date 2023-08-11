В ЦИК России сформировали ТИК дистанционного электронного голосования
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В Центральной избирательной комиссии России сформировали территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования. Об этом говорится в сообщении Мособлизбиркома.
Отмечается, что в состав ТИК были включены шестнадцать человек. В их числе – представители политических партий и общественных палат.
Олег Артамонов был назначен на пост председателя ТИК. Его кандидатуру предложила Общественная палата РФ.
Первое организационное заседание ТИК ДЭГ запланировано на двадцать четвертое августа.
В период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.