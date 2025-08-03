В Туапсинском районе введен режим ЧС: главное о разгуле стихии на Кубани к этому часу

В Туапсинском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В селе Дефановка затопило 25 домов. В Молдавановском под водой оказались 9 домов и 25 придомовых участков. В посёлке Новомихайловском пострадали 20 домов.

В Краснодарском крае не прекращается буйство природы: в ближайшее время прогнозируются осадки в виде дождя с градом, а также грозы и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Вот что известно о ситуации на данный момент:

— В поселке Лермонтово, расположенном на берегу реки Шапсухо, произошёл обвал моста. В результате 300 жилых зданий оказались отрезанными от берега;

— В Горячем Ключе две группы туристов оказались в окружении воды: одна из них состоит из 30 человек, а другая — из 100. На место происшествия были направлены спасатели;

— Из лагеря «Орленок» было вывезено 63 человека;

— В районе города Горячий Ключ была спасена группа туристов, состоящая из 17 человек. У одной из туристок была сломана нога, ей была оказана необходимая помощь;

— В Дефановке автобус, в котором находились 25 человек, упал в реку. К счастью, все пассажиры были спасены;

— В двух учебных заведениях в Джубге и Новомихайловском функционируют два пункта временной регистрации, рассчитанные на 100 человек каждый;

— На трассе «Дон» произошло чрезвычайное происшествие — сошёл сель. В настоящее время движение на дороге восстановлено и производится в прежнем режиме;

— В ликвидации последствий наводнения участвуют свыше 150 специалистов МЧС и 44 единицы специальной техники;

Ранее сообщалось, что глава Кубани Вениамин Кондратьев объявил о частичной эвакуации населения из зон подтопления в Краснодарском крае.