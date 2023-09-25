В Туле был задержан 17-летний телефонный курьер-мошенник

Как пишут Тульские известия , в его мошенническую схему попали пожилые люди.

Стало известно, что полицейские сотрудники задержали в Туле подозреваемого в «дистанционном мошенничестве». Его жертвы обратились к правоохранителям с рассказами о том, как они «попались на удочку».

Выяснилось, что пожилым гражданам поступали звонки от неизвестных людей, которые сообщали об их родственниках, якобы попавших в ДТП. И для того, чтобы урегулировать ситуацию, нужно заплатить некую сумму денег. Напуганные пенсионеры без вопросов отдавали ее курьеру.

В итоге задержали 17-летнего жителя областного центра. Уголовное дело о мошенничестве уже возбуждено и на данный момент расследуется.

Чтобы обезопасить своих пожилых родственников, нужно проводить с ними профилактические беседы.