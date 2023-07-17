В Туле местную жительницу арестовали за кражу геля для умывания

Как сообщают Тульские известия , управляющая одного из сетевых магазинов города обратилась в дежурную часть отдела «Центральный». По ее словам, женщина совершила преступление в торговом зале, что находится на проспекте Ленина.

Стало известно, что нарушительница правопорядка украла с полок гель для умывания. Полицейские провели расследование. В ходе него им удалось установить ее личность, а также то, где она сейчас находится.

Как выяснилось, местная жительница Тулы оказалась безработной. Ранее 40-летняя женщина уже была судима. На этот раз она созналась в том, что сделала. А похищенное ею было изъято.

Сейчас идет решение вопроса касательно возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленницы.