В Туле мужчина открыл стрельбу после конфликта с самокатчиками

Туляк решил сурово припугнуть любителей самокатов в жилом дворе после спора и попал на видео. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на соцсети.

По предварительной информации, мужчина поругался с самокатчиками во дворе дома на ул. Немцова, 5. Сам он в это время гулял со своими детьми, которые пытались уговорить его не продолжать конфликт. Они кричали «Папа, не надо!», но туляк уже грозно надвигался на юных оппонентов. В какой-то момент стали слышны звуки выстрелов.

В паблике «Тула Жесть» очевидец предположил, что стрельбу взрослый открыл из мелкокалиберного пистолета в виде авторучки. Информации о пострадавших нет: официальные органы инцидент не комментировали.

Если новости о неправомерной истории подтвердятся, то горе-отца найдут для привлечения к ответственности.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят ужесточить правила езды на электросамокатах на фоне участившихся ДТП с участием этого транспорта.