В Туле мужчина жестоко расправился со своим котом из-за еды

Туляк вышел из себя, когда поймал своего кота за хулиганством на обеденном столе. Он нанес множественные удары по питомцу, которые тот не пережил. Как сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на УСД Тульской области, теперь мужчине предстоит ответить за содеянное в суде.

По предварительной версии, черный кот по кличке Котэ забрался на обеденный стол и стал есть еду своего хозяина. Мужчина поймал питомца на месте с поличным, схватился за метлу и стал бить животное по голове. Один удар привел к кровавой травме, после которой кот резко обмяк.

Агрессор не остановился, а продолжил избивать животное метлой. Кот от множественных ударов скончался на месте.

За свое жестокое обращение с животным, которое привело к трагедии, мужчину представят перед судом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За содеянное туляка могут отправить в колонию на три года.

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