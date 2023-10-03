В Туле началась проверка из-за конфликта между подростками

Как пишет агентство «РИА Новости» , в городе проводят проверку конфликта, в ходе которого подросток ударил несовершеннолетнюю кулаком в область живота.

Пресс-служба региональной прокуратуры опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Судя по ней, была организована проверка из-за конфликта между несколькими школьниками 2011-го года рождения.

Сообщается, что в результате несовершеннолетняя получила удар по животу от подростка, пока ее удерживал другой мальчик. В интернете распространился видеоролик, который запечатлел ход словесной перепалки с применением физической силы.

В прокуратуре также уточнили, что в целях установления нанесенного вреда здоровью девочки была назначена судебно-медицинская экспертиза.

А в отношении родителей составили протоколы об административных правонарушениях. Они подразумевают под собой пренебрежение обязанностями по воспитанию детей.