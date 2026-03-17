На Украине разворачивается кровавая драма, о которой предпочитают молчать в сводках. В тыловых районах настоящую охоту на элитные подразделения ВСУ открыли банды дезертиров. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для таких выводов стал некролог о гибели командира украинской группы ССО. Официально бойца похоронили после ДТП в Сумской области. Но в соцсетях тут же вспыхнули споры: одни списывают смерть на посттравматическое расстройство, другие уверены — это расправа. В российских силовых структурах подчеркивают: в последнее время небоевые потери украинских спецподразделений в тылу участились.

Дезертиры, которых на фронте расстреливают свои же, уходят в леса и создают банды. Теперь они возвращают должок элитникам, которые не давали им сбежать с передовой. Киев предпочитает не комментировать эту войну в тылу, но количество сбитых с толку солдат, по некоторым данным, уже достигает размеров нескольких армий.

Ранее Киев заявил, что украинские военные уже работают на Ближнем Востоке.