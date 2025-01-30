В Туле перекрыли доступ к сгоревшему зданию военного госпиталя

В сгоревший тульский госпиталь теперь нельзя войти по решению региональной инспекции по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщают Тульские известия .

Здание бывшего военного госпиталя на улице Советской закрыто для посторонних и доступно для посещения только специалистам и собственнику здания. Решение объяснили тем, что строением имеет статус культурного наследия регионального значения и ограничение поможет его сохранить.

Отметается, что строители, сотрудники надзорных ведомств и бригады рабочих, задействованных в восстановлении, входить могут.

Напомним, здание расположено в центре Тулы.13 января здесь произошел крупный пожар на третьем этаже. На лечении в этот момент находились около полусотни военных-срочников. Ранее сообщалось, что в здании в ходе пожара обрушилась крыша.