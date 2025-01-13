Пожар в военном госпитале Тулы: в здании обрушилась крыша, эвакуированы люди

В Туле на улице Советской загорелся военный госпиталь, что привело к частичному обрушению кровли здания и эвакуации людей.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. На месте происшествия работали пожарные расчеты, эвакуация была проведена оперативно. Об этом сообщает РИА Новости.

Из здания вывели 57 человек, в том числе военнослужащих, находившихся на лечении. Пострадавших и погибших нет. Губернатор Тульской области в соцсетях Дмитрий Миляев сообщил, что всех пациентов разместили в других лечебных учреждениях Министерства обороны. Работы по тушению завершились, и угроза распространения огня на соседние здания была снята.

Очевидцы сообщили, что часть кровли обрушилась во время пожара, но это не помешало спасательной операции. Сейчас специалисты оценивают ущерб, нанесенный зданию, и решают, потребуется ли его капитальный ремонт. Госпиталь временно закрыт, его функции перераспределены на другие учреждения региона.

По данным регионального управления МЧС, на тушение пожара были задействованы десятки специалистов и единиц техники. Ситуация остается под контролем, а причины возгорания будут подробно расследоваться.

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