В Туле пьяный выходец из страны ближнего зарубежья домогался до местной жительницы

Стало известно, что мигрант, находящийся на улице в нетрезвом виде, начал приставать к мимо проходившей тулячке. Об этом сообщает Тула СМИ

В городе Тула на улице Пирогова некультурно отдыхал мигрант из соседних стран. Подвыпивший мужчина решил, что сможет свободно и безнаказанно пристать к одной из местных жительниц. Не известно, для чего, но своей цели он почти достиг.

На место происшествия вовремя прибыли полицейские. Они получили отпор, что стало еще одним поводом для задержания. К слову, из-за правонарушителя пострадали и его сограждане. Ведь после случившегося полицейские отловили по всему городу больше десятка нелегалов.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проверяется наличие прав нахождения фигуранта в России.