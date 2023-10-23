В Туле прошел Всероссийский турнир по мини-футболу «Игра твоей мечты»

В соцсетях появилась информация о том, что в оружейной столице наградили победителей и призеров пятого этапа турнира среди воспитанников детских домов, а также школ-интернатов. Информацией также поделилась «ТУЛАСМИ» . Участниками турнира стали восемь команд из Москвы, Тульской, Московской, а также Оренбургской областей.

Как выяснилось, ради награждения даже пришел Заслуженный тренер России Станислав Салманович Черчесов. Тренера и сами дети испытали огромный восторг. Ведь они целых два дня боролись, радовались и искренне переживали – все для того, чтобы в конце увидеть Черчесова своими глазами.

Министр спорта Тульской области, в свою очередь, отметил, что этот турнир стал возможностью для ребят проявить свой талант и навыки командной работы. Дмитрий Яковлев также подчеркнул, что участие в подобных турнирах благотворно влияет на человека. Они развивают не только физическую силу, но и многое другое. Например, самодисциплину, настойчивость и характер.