В Туле работодатель оставил сотрудницу на несколько месяцев без зарплаты

В Туле привлекли к ответственности недобросовестного работодателя, который не выплачивал женщине заработную плату несколько месяцев. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» со ссылкой на местный СУСК.

В Туле возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. В ходе проверки и выяснения деталей истории установили, что компания не оплачивала женщине работу на протяжении нескольких месяцев. Работодатель таким образом задолжал более 71 тысячи рублей.

Через следственные органы добились того, чтобы компания выплатила задолженность добровольно и также сделала другие перечисления, включенные в трудовые договоренности.

Однако расследование дела еще продолжается: впереди сборы более полной информации и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что в Чувашии женщина попалась на уловку мошенников и лишилась единственного жилья.