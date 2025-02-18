Фейковый директор оставил учительницу из Чувашии без крыши над головой

В Чувашии мошенники развели педагога, притворившись ее руководителем и сотрудниками ФСБ. Об этом со ссылкой на УМВД по региону пишет «Газета.Ru» .

Распространенная схема обмана удалась киберпреступникам в Чувашии. Они выдали себя за директора школы и обманули педагога. По телефону они запросили у нее фото расчетных листов за последние три месяца, а позже от лица ФСБ заявили, что она якобы переводила средства для Украины.

С пенсионеркой связались лжесиловики и посоветовали обналичить все накопления, а также взять кредиты, а также продать единственную квартиру. Женщина прожила в ней более 20 лет. Когда собеседники пропали с радаров она поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, аферистов разыскивают. Где теперь живет учительница, оставшаяся без жилья, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионерку.