Фейковый директор оставил учительницу из Чувашии без крыши над головой
В Чувашии аферисты обвинили женщину в поддержке Украины и лишили жилья
Фото: [Медиасток.рф]
В Чувашии мошенники развели педагога, притворившись ее руководителем и сотрудниками ФСБ. Об этом со ссылкой на УМВД по региону пишет «Газета.Ru».
Распространенная схема обмана удалась киберпреступникам в Чувашии. Они выдали себя за директора школы и обманули педагога. По телефону они запросили у нее фото расчетных листов за последние три месяца, а позже от лица ФСБ заявили, что она якобы переводила средства для Украины.
С пенсионеркой связались лжесиловики и посоветовали обналичить все накопления, а также взять кредиты, а также продать единственную квартиру. Женщина прожила в ней более 20 лет. Когда собеседники пропали с радаров она поняла, что ее обманули.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело, аферистов разыскивают. Где теперь живет учительница, оставшаяся без жилья, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионерку.