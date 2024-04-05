В Туле сотрудники МЧС спасли прохожего с пробитой головой

5 апреля в Туле прохожий попал под колеса автобуса, получил сильную травму головы и стал терять много крови. Рядом оказались сотрудники местного МЧС, которые поучаствовали в спасении жизни пострадавшего. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Житель Тулы оказался под колесами автобуса и получил серьезную травму лобной кости. Рана на голове начала сильно кровоточить. Спасатели стали очевидцами происшествия и помогли пострадавшему до приезда скорой помощи.

С помощью аптечки сотрудники экстренной службы остановили кровотечение, промыли и перевязали рану. Благодаря этому мужчина не потерял сознание. Его передали медикам, которые завершили необходимые манипуляции. Совместная работа спасателей и врачей спасла жизнь пострадавшему туляку.

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