Автоледи врезалась в витрину магазина в Ижевске

Инцидент произошел в среду, 3 апреля. Китайский кроссовер вылетел на тротуар. В момент ДТП по улице никто не шел, поэтому пешеходы не пострадали. Водитель 1962 года рождения, по предварительным данным первого отдела республиканского УГИБДД, не справилась с управлением. Водительские права женщина получила в 1997 году, поэтому водительский стаж у нее большой. Женщине медицинская помощь также не понадобилась.

Происшествие активно обсуждали местные жители в социальных сетях. Некоторые отнеслись с сочувствием, предположив, что водителю могло стать плохо. Мнением делились и очевидцы ДТП.

«Видел сейчас это ДТП… Вообще непонятно, что случилось. Возможно, конечно, увернулась от встречки. Лишь бы люди не пострадали. Там и дети могли быть…», — написал Александр З.

Один из пользователей отметил, что даже при желании женщина не смогла бы превысить скорость на данном участке дороги. Дорога всегда оживленная, а рядом слишком много столбов.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП под Иркутском семилетний мальчик погиб на месте происшествия. Одиннадцатилетний пострадавший госпитализирован. Водитель не остановился перед пешеходным переходом.