В Туле старшеклассники высадили вечнозеленые хвойные деревья

Стало известно, что в понедельник, тридцатого октября, на территории общественного городского пространства появились восемь саженцев скального можжевельника. Как пишут Тульские известия , их высадили юные ребята из МБОУ-лицея №2 им. Б.А. Слободскова. Именно они стали инициаторами данной акции.

Очень важно поддерживать молодежь в подобных начинаниях. Поэтому управление по благоустройству администрации города Тулы помогло ребятам найти подходящее место, в котором предстояло провести работы по озеленению.

В итоге, закупленные тульским оборонным предприятием саженцы скального можжевельника появились на Молодежном бульваре в количестве восьми штук. Выяснилось, что такая инициатива была реализована ребятами в рамках школьного экологического проекта.

Отныне дополнительный островок зеленых насаждений будет круглый год радовать не только трудолюбивых школьников, но и других туляков, которые, несомненно, по достоинству оценят результат выполненных работ.