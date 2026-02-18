В Туле толпа цыган оцепила морг и требовала оживить умершего

В Туле произошел резонансный инцидент: представители цыганской диаспоры взяли в кольцо подстанцию скорой помощи и здание морга, настаивая на возвращении к жизни их скончавшегося родственника. Информация об этом происшествии, случившемся 16 февраля, появилась в издании 71.RU.

В настоящее время правоохранительные органы заинтересовались ситуацией и инициировали соответствующую проверку. Как стало известно, вызов на скорую поступил из цыганского поселения. Предварительная причина смерти мужчины — внезапная остановка сердца. К моменту прибытия бригады реанимационные мероприятия уже не имели смысла, однако родные покойного отказались это признать.

Врачи оказались в заложниках у разъяренной толпы: в течение четырех часов медики были вынуждены имитировать реанимационные действия, пытаясь «оживить» уже мертвого человека. Люди, окружившие карету скорой помощи, вели себя агрессивно, угрожали персоналу и блокировали возможность покинуть автомобиль. Ситуация разрешилась только после приезда сотрудников силовых структур. Стражи порядка совместно с местным цыганским бароном смогли донести до собравшихся, что наука не в силах отменить смерть.

После освобождения медиков карета скорой направилась в морг для передачи тела, однако процессия не прекратилась. Толпа проследовала за автомобилем и устроила стихийное стояние у стен учреждения, отказываясь расходиться.

