В Туле запускают социальную кампанию «Вылитый ты» по усыновлению

Как пишут Тульские известия , среди ее основных задач – доказать, что любовь и забота об усыновленном ребенке делает его похожим на приемных родителей.

Известно, что на сегодняшний в базе данных с детьми, оставшимися без родителей, представлены около 37 тысяч анкет. Все они ждут, когда найдут свою семью. Именно поэтому на портале есть вся необходимая информация для того, чтобы сделать этот процесс проще и быстрее.

К слову, уже сейчас можно заметить появление разных сюжетов в медиапространстве о том, насколько близкими стали чужие друг другу люди.

Помимо этого, существуют самые разные меры поддержки семей, усыновивших ребенка. Все это направлено на то, чтобы как можно больше детей попали к своим новым родителям.