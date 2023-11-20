В Туле женщина созналась в краже 5000 рублей из кассы сетевого магазина
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Как пишет «ТУЛАСМИ», кассирша «не устояла перед соблазном».
Стало известно, что в дежурную часть Управления МВД России по городу Туле поступило сообщение от специалиста службы безопасности. Как выяснилось, из кассы одного из сетевых магазинов, расположенных на проспекте Ленина, пропали деньги в размере 5000 рублей.
Оперативники решили просмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Оказалось, что эти пять тысяч украла 33-летняя женщина. Сообщается, что она работает в этом магазине кассиршей.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Вину женщины доказывать не пришлось – она созналась в содеянном и не стала отпираться.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Перми сотрудник полиции с сообщником предприняли попытку кражи лифта.