В Туле женщина созналась в краже 5000 рублей из кассы сетевого магазина

Стало известно, что в дежурную часть Управления МВД России по городу Туле поступило сообщение от специалиста службы безопасности. Как выяснилось, из кассы одного из сетевых магазинов, расположенных на проспекте Ленина, пропали деньги в размере 5000 рублей.

Оперативники решили просмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Оказалось, что эти пять тысяч украла 33-летняя женщина. Сообщается, что она работает в этом магазине кассиршей.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Вину женщины доказывать не пришлось – она созналась в содеянном и не стала отпираться.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Перми сотрудник полиции с сообщником предприняли попытку кражи лифта.