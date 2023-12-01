В Тульской области 14-летняя девочка стала самой молодой мамой с начала 2023 года

Таким образом, сообщается, что с начала текущего года в данном регионе родилось больше мальчиков, чем девочек – 4357 и 4093 соответственно. Об этом также пишут Тульские известия.

Оказалось, что наиболее популярными именами стали Анна, Варвара и София – это что касается женских. А среди мужских имен новоиспеченные родители выбрали Матвея, Артема и Михаила.

Не секрет, что многие хотят как можно скорее стать родителями, а кто-то и вовсе оттягивает этот момент. Так или иначе, в Тульской области с начала 2023 года самой молодой маме на момент родов было всего четырнадцать лет, а самой взрослой – уже пятьдесят четыре года. Однако, не меньше удивляют и другие данные статистики. Так, например, 324 женщины родили своего пятого малыша.

Напомним, ранее экстрасенс рассказала о том, что запрещено делать беременным.