В Тульской области были задержаны молодые изготовители наркотиков

Все началось с того, что оперативникам сообщили о возможной деятельности нарколаборатории, в которой производили мефедрон. Была проведена операция, в результате чего и удалось подтвердить опасения. После этого подозреваемых задержали.

Известно, что лабораторию оборудовали молодые люди, они же и занимались производством, о чем говорят найденные улики. Задержанные признались, что уже достаточно долго вели деятельность по сбыту наркотических веществ. Партии тайников-закладок были разного размера – и крупными, и небольшими.

На данный момент известно, что молодым изготовителям наркотиков, задержанным под стражу, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.