В Тульской области дело об убийстве мужчины его собутыльником направили в суд

Напомним, пьяный хозяин дома набросился на гостя со складным ножом. Сам инцидент, как пишет «ТУЛАСМИ» , произошел еще в начале сентября.

Согласно версии следствия, 49-летний житель Узловой (город в Тульской области) в период со 2 на 3 сентября настоящего года выпивал спиртное с 63-летним уроженцем Узбекистана. Прокуратура региона отметила, что гость позволил себе «противоправное поведение». Это разозлило хозяина, из-за чего он схватил туристический нож.

В итоге, нападавший нанес своему собутыльнику не менее восьми ударов в шею, голову и грудь, из-за чего он скончался на месте. На данный момент удалось собрать все необходимые доказательства, которые свидетельствуют о причастности узловчанина к совершению преступления. Уголовное дело уже направили в суд.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что разгоряченная алкоголем жительница Мытищ исполосовала ножом среди ночи мужа и свекровь. В настоящее время злоумышленница задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.