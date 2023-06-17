В Тульской области девушка жестоко расправилась с мужчиной за предложение заняться любовью

Ей грозит лишение свободы сроком не менее 9 лет за совершение двух преступлений – кражи и убийства, о чем сообщает издание «Vse42.ru»

Ранее, в августе 2022 года, девушка проводила время с двумя приятелями на квартире. Она совершила преступление, похитив имущество одного из них. Были украдены телефон, деньги и наушники. После чего девушка скрылась c места происшествия.

В том же году, но уже в октябре, 24-летняя обвиняемая также находилась в квартире одного из своих знакомых в компании еще одного мужчины, распивая алкогольные напитки. Позже 31-летний приятель предложил преступнице уединиться и заняться любовью, из-за чего девушка, повалив пострадавшего на пол, нанесла множество ударов по голове. Мужчина умер на месте.