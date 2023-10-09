В Тульской области местный житель напоил приятеля и обокрал его

Полицейскими сотрудниками было установлено, что пропажа электроинструмента – дело рук шестидесятитрехлетнего местного жителя, который и коротал время со своим приятелем, распивая алкоголь. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы отдохнуть со своим приятелем. Кто-то подключает к этому увеселительные напитки, но иногда итог подобных встреч может обернуться совершенно непредсказуемым образом. Например, как это произошло в Тульской области.

Стало известно, что два жителя региона вместе выпивали спиртное. И вроде бы ничего не предвещало беды, но один из них позже обратился в дежурную часть отделения полиции «Одоевское» МО МВД России «Белевский». Как оказалось, у сорокадевятилетнего мужчины пропала циркулярная электрическая пила.

Выяснилось, что мужчина, который украл электроинструмент, ранее уже был судим. Ему пришлось признаться в содеянном. А похищенное имущество изъяли. На данный момент выясняются другие обстоятельства произошедшего.