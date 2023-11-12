В Тульской области мигрантам запретили работать в такси, общепите и торговле

Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как приводится в тексте опубликованного на сайте областной администрации документе, власти региона начиная с 1 января 2024 года перестанут привлекать иностранных специалистов к работе на общественном транспорте.

Также с указанной даты красный свет будет зажжен для мигрантов, желающих трудоустроится в сфере общепита, в розничной торговле алкоголем и табаком.

К слову, введенные в Тульской области меры в отношении мигрантов не первые в РФ. Ранее власти Челябинской области запретили иностранцам водить такси и маршрутки. Похожую идею поддержали и в Краснодарском крае.