В Тульской области мигрантам запретили работать в такси, общепите и торговле
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Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как приводится в тексте опубликованного на сайте областной администрации документе, власти региона начиная с 1 января 2024 года перестанут привлекать иностранных специалистов к работе на общественном транспорте.
Также с указанной даты красный свет будет зажжен для мигрантов, желающих трудоустроится в сфере общепита, в розничной торговле алкоголем и табаком.
К слову, введенные в Тульской области меры в отношении мигрантов не первые в РФ. Ранее власти Челябинской области запретили иностранцам водить такси и маршрутки. Похожую идею поддержали и в Краснодарском крае.