В Тульской области мужчина получил штраф за оскорбление женщины

Наверняка многие согласятся с тем, что слышать нецензурные выражения в свой адрес довольно неприятно. Порой настолько, что хочется как-то наказать обидчика. И жительнице Тульской области удалось это сделать, о чем пишет «ТУЛАСМИ» .

Как выяснилось, все произошло еще в августе. Тогда мужчина по привычке покормил на улице бродячих собак, что уже успели сбиться в стаю. Это не понравилось местной жительнице, которая долго не могла понять, почему животные обитают близ двора ее дома.

Тогда она обратилась к мужчине с просьбой больше не кормить бездомных собак, но тот лишь выслушал нотации и в ответ высказал все, что думает. Причем, используя ненормативную лексику. Эти слова женщина посчитала оскорблением, а потому вызвала полицию.

В итоге, в суде мужчина был оштрафован на 3 000 рублей.