В Тульской области мужчина попал под суд за нападение на полицейского

Жителя Ефремова будут судить за нападение на сотрудника правоохранительных органов, сообщает сетевое издание Тульские известия со ссылкой на межрайонную прокуратуру.

Предварительно установили, что 53-летний мужчина прогуливался на трассе ул. Черкесской у дома, где с ним побеседовал оперуполномоченный ОУР МО МВД «Ефремовский». В ходе общения нетрезвый горожанин не послушал законных требований полицейского, схватил его за ворот и с силой дернул. В итоге на шее стража порядка возник кровоподтек с ссадиной.

Ситуацию расценили как нападение на полицейского, применение в его отношении насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По этой статье жителя Тульской области будут судить. Все материалы дела передали в межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье поджегший дверь квартиры своего соседа мужчина предстанет перед судом.