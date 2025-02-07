В Тульской области мужчина пытался убить юриста бывшей жены у здания суда

Житель Узловой проиграл в суде бывшей жене и набросился с ножом на ее адвоката, сообщают Тульские известия со ссылкой на Узловскую межрайонную прокуратуру.

Нападение произошло 24 июля 2024 года. Супруги в Узловском районном суде решали вопрос о разделе совместно нажитого имущества, и закон оказался не на стороне мужчины. После окончания заседания он уличил момент и напал с ножом на юриста бывшей супруги, ударив в шею.

По версии следствия, мужчина убедился, что рана смертельная и скрылся на машине в неизвестном направлении.

Однако 26-летней юристке оперативно помогли медики, благодаря чему она выжила. Теперь мужчину ждет суд уже по статье о покушении на убийство. Материалы дела направили в судебный орган для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что женщину с ножом в шее обнаружили в хостеле Санкт-Петерьурга.