В Тульской области мужчина пытался убить юриста бывшей жены у здания суда
Проигравший в суде житель Тульской области пытался зарезать юриста бывшей жены
Фото: [Медиасток.рф]
Житель Узловой проиграл в суде бывшей жене и набросился с ножом на ее адвоката, сообщают Тульские известия со ссылкой на Узловскую межрайонную прокуратуру.
Нападение произошло 24 июля 2024 года. Супруги в Узловском районном суде решали вопрос о разделе совместно нажитого имущества, и закон оказался не на стороне мужчины. После окончания заседания он уличил момент и напал с ножом на юриста бывшей супруги, ударив в шею.
По версии следствия, мужчина убедился, что рана смертельная и скрылся на машине в неизвестном направлении.
Однако 26-летней юристке оперативно помогли медики, благодаря чему она выжила. Теперь мужчину ждет суд уже по статье о покушении на убийство. Материалы дела направили в судебный орган для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что женщину с ножом в шее обнаружили в хостеле Санкт-Петерьурга.