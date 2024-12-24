Baza: экс-боец ЧВК «Вагнер» убил ножом женщину в питерском хостеле

В хостеле Санкт-Петербурга было обнаружено тело женщины с ножом в шее. Подозреваемого в преступлении уже задержали. По предварительным данным, им оказался бывший участник ЧВК «Вагнер», сообщил телеграм-канал Baza.

Труп 32-летней Яны найден 21 декабря на Коломенской улице. Женщина имела множественные травмы и в ее шее был нож. Вскоре следственные органы установили личность подозреваемого — 26-летнего Игоря М.

По словам родственников Яны, она и Игорь были знакомы более двух лет, ранее оба проживали в Волгограде. Затем Яна переехала в Санкт-Петербург, где жила с племянником, и Игорь отправился за ней.

Родные утверждают, что у пары не было серьезных отношений, хотя Яна отмечала, что Игорь сильно настойчив. Она описывала его как хорошего человека, но под алкогольным воздействием он становился агрессивным.

Известно, что мужчина ранее отбывал наказание за тяжкое убийство в 2017 году, но в 2022 году подписал контракт, ушел на службу и позже был помилован.

По версии следствия, в ночь на 21 декабря Игорь распивал спиртное с Яной, после чего начал ее избивать и ударил ножом в шею не менее 13 раз. В данный момент он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что тело баскетболиста Тиммы обнаружили в хостеле в 3 км от дома экс-супруги Седоковой.