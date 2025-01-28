В Тульской области нашли «резиновые» квартиры с мигрантами

Женщины из Новомосковска и Куркина Тульской области попались на незаконной помощи иностранным лицам. Как пишет «ТУЛАСМИ» , гражданок накажут по уголовной статье.

В МВД по региону отметили, что одна нарушительница нашлась в Новомосковске. Там 40-летняя женщина фиктивно вписала в квартиру пять человек иностранного происхождения. Второй такой же случай произошел в Куркине: там пенсионерка 69 лет помогла четверым мигрантам. В отношении владелиц «резиновых» квартир возбудили дела по УК РФ.

Женщинам выдали подписки о невыезде на время расследования. Как напомнили в полиции, наказания за постановку на учет иностранцев разные, в зависимости от тяжести преступления. Наказать могут и административно, выписав штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Однако могут лишить свободы на срок до трех лет, а также приговорить к принудительным работам.

Ранее сообщалось, что двоих мигрантов задержали за незаконный оборот наркотиков в Московской области.