В Тульской области осудили мужчину за жестокое убийство посетителя кафе

Мужчина испытывал неприязнь к знакомому, над которым совершил расправу в заведении общепита.

Инцидент произошел в одном из кафе Новомосковска в августе 2023 года. Мужчина в сильном алкогольном опьянении пришел в заведение и стал избивать посетителя. Удары агрессор наносил по лицу, грудной клетке, а после продолжил бить по верхним конечностям и голове, когда оппонент упал.

Избиение прошло особенно жестоко: пострадавший не дождался скорой помощи, и скончался от полученных травм на месте, сообщает «ТУЛАСМИ».

Подозреваемого задержали и обвинили в совершенном преступлении. Позже его передали суду, который признал мужчину виновным в убийстве. Он отправится в колонию строгого режима на 8,6 лет.

Матери погибшего был компенсирован моральный ущерб и затраты на похороны сына. Это один миллион рублей и 163 000 рублей соответственно.