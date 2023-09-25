В Тульской области пожилой мужчина присвоил себе чужой гаджет

Известно немало случаев, когда владельцы телефонов теряют их на улице или в других общественных местах. И, порой, перед людьми, которые их находят, встает выбор – вернуть с чистой совестью, оставить себе или продать на сайте с объявлениями.

Потерял свой мобильник и 43-летний мужчина. Как выяснилось, он оставил его в супермаркете и забыл про это. Однако, когда владелец гаджета вернулся назад, от телефона не осталось и следа.

Но записи с видеокамер показали, что устройство себе присвоил пожилой мужчина. Известно, что ранее его не привлекали к уголовной ответственности, а сейчас он сознался в содеянном.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.